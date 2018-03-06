Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Kocaeli'nden Çanakkale'ye tatil için giden Burhan Çakmak (30), dönüş yolunda ehliyetini unuttuğunu fark etti. Otoban üzerindeki polis maketini gerçek sanan Çakmak, 1.5 saat boyunca 'aracın gitmesini' bekledi. Durumu sonradan fark eden Çakmak, çektiği video ile internette tıklanma rekorları kırdı

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
Olay geçtiğimiz günlerde Çanakkale- Bursa kara yolunda meydana geldi. Tatil için Çanakkale'ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli'nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı. Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti. Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.


 

İNTERNETTE TIKLANMA REKORLARI KIRDI


Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu. Daha evvel kamyonetinin aküleri 1 ayda 8 kere çalındığından kamyonetin kasasında yatarak hırsızları bekleyen Çakmak, çektiği videolarla fenomen olma yolunda ilerliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşadamı Mahmut Alaca kimdir, nasıl öldürüldü?

İşadamı Mahmut Alaca kimdir, nasıl öldürüldü?
Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Kamyonet motosikleti biçti: 1 ölü

Kamyonet motosikleti biçti: 1 ölü
Yolcu uçağında korku dolu anlar

Yolcu uçağında korku dolu anlar
Kız kardeşlerini kaçıran şahs balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı

Kız kardeşlerini kaçıran şahs balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı
Muradiye Bektaş öldürüldü sosyal medyada tartışmaları bitmedi

Muradiye Bektaş öldürüldü sosyal medyada tartışmaları bitmedi
Taksim’de yürek sızlatan görüntü

Taksim’de yürek sızlatan görüntü
Kalede selfie çekerken düşerek ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Kalede selfie çekerken düşerek ölen adamın kızı da aynı yerden düştü
Otomobil bariyerlere çarptı !

Otomobil bariyerlere çarptı !
İstanbul'daki lüks restoranı kana bulamıştı! Karar çıktı!

İstanbul'daki lüks restoranı kana bulamıştı! Karar çıktı!
Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!

Dolmuşta feci şekilde dövülmüştü! Engelli genci şoke eden hapis talebi!