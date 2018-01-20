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Maketten satışta bina tamamlama sigortası devrede

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak bina tamamlama sigortası poliçeleri düzenlenmeye başlandı" açıklaması yapıldı

Maketten satışta bina tamamlama sigortası devrede
Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alan "bina tamamlama sigortası poliçeleri" düzenlenmeye başlandı.


TÜKETİCİLER MAĞDUR EDİLMEYECEK 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli sonradan teslimli konut satışlarında, konut üretenlerin çeşitli nedenlerle projeleri tamamlayamadan piyasadan çekilmeleri durumunda, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik" ve "Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği"nde yapılan düzenlemelerin, satışa başlamadan önce tüketici ödemelerini güvenceye almak için bina tamamlama sigortası yaptırma veya diğer teminat ve şartları sağlama yükümlülüğü getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bina tamamlama sigortasına ilişkin genel şartlar, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce yayımlanarak 16 Mart 2015'te yürürlüğe girdi ancak sigorta ürününden ziyade banka ürününe benzemesi nedeniyle ürünün hazırlık ve uygulamaya girme süreci beklenenden daha uzun bir zaman aldı. Yapılan girişimler neticesinde bina tamamlama sigortası, sektör tarafından uygulanmaya başlandı. Ön ödemeli konut ve devre tatil satışlarında tüketici ödemelerini teminat altına alacak, teminat türlerinden biri olan bina tamamlama sigortası poliçeleri düzenlenmeye başlandı. Bina tamamlama sigortasının, ön ödemeli konut ve devre tatil sektöründe oluşan güven sorununu ortadan kaldıracağı, ayrıca konut geliştiricileri tarafından satışları özendirici bir araç olarak kullanılabileceği düşünülüyor."


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