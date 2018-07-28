Makyaj artisti İlkkılıç 1 dakikada 8 ruj sürdü

AVON’un iddialı ürünleri arasında yer alan ruj, şimdi de Guinness rekoruyla AVON tarihinin önemli bir parçası oldu. Dünya Ruj Günü’ne özel hazırladığı organizasyon kapsamında “1 dakikada en fazla ruj sürme rekoru”nu kırdı. AVON Makyaj artisti Melis İlkkılıç, AVON rujlarını kullanarak 1 dakikada 8 ruj sürerek Guinness World Records’a imza attı.

Guinness yetkililerinin katılımıyla düzenlenen deneme Dünya Ruj Günü kapsamında gerçekleştirildi. Dudaklara bu kadar hızlı sürülebilmesi, AVON rujlarının kolay sürüm özelliğini de gözler önüne serdi. Denemenin en önemli ve zorlu kurallarından biri ise rujun dudağı tam kapatacak şekilde ve taşmadan sürülmesi gerekliliğiydi.