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Makyaj uzmanlarının önerisi

Makyaj yapmak her zaman zevkli, çıkarmaksa bir o kadar zahmetli. Şimdi Yeni NIVEA MicellAIR Expert Makyaj Temizleme Serisi’yle hem kalıcı hem de suya dayanıklı makyajı çıkarmak çok kolay

07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:11
Makyaj uzmanlarının önerisi
Yeni NIVEA MicellAIR Expert Makyaj Temizleme Suyu uzun süre kalıcı makyaj ve maskara için geliştirilmiştir. MicellAIR bileşiği ve siyah çay özü içeren formülü mıknatıs gibi çalışarak, makyajı etkili bir sekilde yakalar. Ovalama gerektirmeden temizler. Ürün kalıntısı bırakmaz böylece cildinizin oksijen alımı artar.

Yeni NIVEA MicellAIR Expert Makyaj Temizleme Suyu Fiyatı: 26,90 TL


 
 Yeni NIVEA MicellAIR Expert Makyaj Temizleme Mendili uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı makyajı ve maskarayı ürün kalıntısı bırakmadan pratik bir şekilde çıkarır, böylece cildinizin oksijen alımı artar. MicellAIR bileşiği ve siyah çay içeren nazik formül hassas göz çevresine bakım yapar ve kirpikleri korur.


Yeni NIVEA MicellAIR Expert Makyaj Temizleme Mendili Fiyatı: 20,90 TL


 
 
Yeni NIVEA MicellAIR Expert Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı makyajı ve maskarayı çıkarmak için geliştirilmiştir. Ürün kalıntısı bırakmadan nazik bi şekilde göz makyajını çıkarırken hassas göz çevresine bakım yapar. Ürün kalıntısı bırakmaz böylece cildinizin oksijen alımı artar.

Yeni NIVEA MicellAIR Expert Çift Fazlı Göz Makyaj Temizleyici Fiyatı: 24,90 TL
 


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