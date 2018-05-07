Makyaj uzmanlarının önerisi

Elif Bayram

uzun süre kalıcı makyaj ve maskara için geliştirilmiştir. MicellAIR bileşiği ve siyah çay özü içeren formülü mıknatıs gibi çalışarak, makyajı etkili bir sekilde yakalar. Ovalama gerektirmeden temizler. Ürün kalıntısı bırakmaz böylece cildinizin oksijen alımı artar.uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı makyajı ve maskarayı ürün kalıntısı bırakmadan pratik bir şekilde çıkarır, böylece cildinizin oksijen alımı artar. MicellAIR bileşiği ve siyah çay içeren nazik formül hassas göz çevresine bakım yapar ve kirpikleri korur.uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı makyajı ve maskarayı çıkarmak için geliştirilmiştir. Ürün kalıntısı bırakmadan nazik bi şekilde göz makyajını çıkarırken hassas göz çevresine bakım yapar. Ürün kalıntısı bırakmaz böylece cildinizin oksijen alımı artar.