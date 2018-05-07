Makyajda mükemmellik

Elif Bayram

Matematikçiler yüzyıllardır güzelliğin formülünü yazmaya çalışırken, medikal estetikçiler ise altın oran için yıllarca yeni teknikler denedi. NOTE; Altın Oran’ın önemini, 2018 yılında ön planda tutarak, sizi kendi altın oranınızı yaratmaya davet ediyor ve “Perfecting” serisini sunuyor.Makyaj yaparken hayatınızı kolaylaştıracak, çantanızdan ayırmak istemeyeceğiniz,ambalajından içeriğine, ürün skalasından etkilerine kadar farklı seçenekler sunan Perfecting Line cildi mükemmel göstermeyi, makyajın kalıcı olmasını sağlıyor.Siz de yeni sezona makyaj çantanızı yenileyerek girmeyi tercih edenlerdenseniz bu ürünleri radarınıza almanızı tavsiye ederiz.Yağlı ve karma cilt tipleri için uygun olan bu ürün, yağ içermeyen bir matlaştırıcı baz. Kusurları minimize ederken gözenekleri sıkılaştırıyor ve yağ dengesini kontrol ediyor. Sedefli beyaz rengiyle anında gözenekleri sıkılaştırıyor ve parlama kontrolü yaparak tüm gün makyajın kusursuz kalmasını sağlıyor.Temiz ve nemli cilde uygulayın. Parmak uçları ya da fırça ile tüm yüze eşit bir şekilde yayın. Cilde tek başına, makyaj altına ya da düzeltmek istediğiniz kısımlarına uygulayın.Note Skin Perfecting Primer 49,90 TLKuru, mat ve normal cilt tiplerinin kullanımı için uygun olan bu ürün, pürüzsüz, satenimsi formülüyle cildi aydınlatıyor, kusursuzlaştırıyor ve makyaj uygulaması öncesinde cildin nemlenmesini sağlıyor. Suya dayanıklı da olan Skin Perfecting Illuminator kremsi yapısı içerisinde pembe sedefli rengiyle anında ışıltı veriyor ve cilt tonunu eşitliyor. Anında sağlıklı ve doğal ışıltı veren ürün, tek başına aydınlatıcı olarak da kullanılabilir.Makyaj öncesinde parmak uçlarınızla ince bir tabaka halinde uygulayın. Tek başına kullanıldığı gibi, makyaj sonrasında aydınlatmak istediğimiz bölgelere de kullanılabilir.Note Skin Perfecting Illuminator, 49,90 TLTüm cilt tipleri için uygun olan Perfecting Pen, ciltteki yorgunluk belirtilerini azaltarak gün boyu tazelikle ışıldayan bir ten görünümü kazandırıyor. Cilt kusurlarının giderilmesine yardımcı olarak daha genç bir görünüm sağlayan ürün, ciltteki kuruluk ve yorgunluk belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Dört farklı ton seçeneğiyle cilt tonunu eşitlemede de etkili. Ciltteki lekelenme, siyah halkalar ve ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur. 4 farklı referansı mevcuttur.Aplikatörün alt kısmındaki mekanizmaya basarak süngere yeterince ürün gelmesi sağlanır. Aydınlatıcı etkisi için, ürünü burun hizası boyunca, kaşların dış hatlarına, şakaklara doğru ve elmacık kemiğinin bitiş hizasına uygulayın. Uyguladıktan sonra parmak uçları ile küçük dokunuşlar yaparak ürünü yayın.Note Perfecting Pen, 42,90 TLTüm cilt tipleri için uygun olan bu paletlerde belirginleştirme, bronzlaştırıcı ve ışıltı verici özelliğe sahip üç farklı ton mevcut. Pudramsı yumuşak dokulu ürün içeriğinde kullanılan tatlı badem yağı, E vitamini sayesinde cildi nemlendiriyor ve yumuşaklık veriyor. Ayrıca kırışıklıkların giderilmesine ve cilt hassasiyetinin azaltılmasına yardımcı oluyor.2 farklı referansı mevcuttur.Note Perfecting Conturing Powder Palette 59,90 TLTüm cilt tipleri için uygun olan bu palette belirginleştirme, bronzlaştırıcı ve ışıltı verici özelliğe sahip üç farklı ton mevcut. Kremsi, yumuşak dokulu bu palet içeriğindeki Makademya yağı ve E vitaminiyle cildin nem dengesini sağlarken sebum üretimini de kontrol altında tutuyor. Yüz hatlarını şekillendirmeye ve yüz kontürünü belirginleştirmeye yardımcı olur. 2 farklı referansı mevcuttur.Note Perfecting Conturing Creme Palette, 59.90 TL