Makyajınızın sınırlarını zorlayın

Elif Bayram

Kat, parlaklık takıntısını kamçılayacak en son likit ruju, Everlasting Glimmer Veil ile bir kez daha sınırları zorluyor. Kat Von D Everlasting serisinde kullanılan hafif, dayanıklı formülün aynısını, devrim yaratacak, çok boyutlu, sıvı-kristal bitirişiyle birleştirerek performansını doruğa çıkartıyor. Formülü kalıcı, zengin, parıltılı ve pütürsüz ilk ve tek likit ruj olarak sürmesi ve kullanması bir zevk haline geliyor. Yenilikçi sıvı boya bazında büyüleyici parıltıda mikro inciler ve yansıtıcı, parıldayan kristaller bulunuyor. Siyah, fuşya, neon pembe ve bir değil iki cesur mavi tonu da dahil 9 büyüleyici tonu mevcut olan bu likit ruj parıldıyor ve rengarenk ışıldayan ışık yansıtmalı bir bitiş ortaya koyuyor. Muhteşem bir boyut yaratmak için ister tek başına, ister ultra-yüksek etkili katmanlı dudak görüntüsü oluşturmak için Everlasting Liquid Lipstick üzerine ayrı bir katman olarak sürülüyor.: 115 TLKat, bir kez daha far kontür sanatında bir devrim yaratıyor. Her görüntüye ışıltılı bir boyut ekleyecek çeşitli yoğunluklardaki 4 parıltılı tonla yeniden oluşturulmuş Shade + Light Far Kontür Paletiyle gözler ön plana çıkıyor. Nötr, havalı ve sıcak renklerde düzenlenen bu paletin ışıltılı saten bazlı tonları, inci ve metalik kontür tonları, ışıl ışıl belirginleştirici tonları ve özel etkili parıldayan son katıyla göze çarpıyor. Shade + Light Glimmer Far Kontür Palet parıltının sanatsal boyutu ortaya çıkıyor: palet ile arzuedilen etkiyi yakalayabilmek için farklı renkler bir arada kullanılabilirken, mat veya ışıltılı tonlar ile sonsuz seçenekler yaratılabiliyor. Far fırçası da tamamlayıcısı oluyor.Kat, mükemmel dumanlı gözlere ulaşmak adına ideal siyah eyeliner oluşturmak için kadim arkadaşı ve Green Day vokalisti Billie Joe Armstrong’a çağrıda bulundu. Konserlerden kliplere ve kırmızı halılara kadar Billie Joe, 90’lardan bu yana meşhur sürmesiyle boy gösteriyor. Şimdi, bu istisnai iş birliği sayesinde herkes onun görüntüsünü yeniden yaratabiliyor. Pürüzsüz ve kremsi Basket Case Anti-Precision Eyeliner kolayca dağıtılabiliyor ve dumanlı göz makyajı pratik şekilde yaratılabiliyor. Bu da istenilen kalıcı görüntüye hızlıca ulaşılmasını sağlıyor. Kat ve Billie Joe, Billie Joe’nun meşhur görüntüsünü yeniden oluşturabilmek için emin olmak adına eyeliner’ı kendileri test etti. Keçe uçlu kalem ve yoğun ultra-siyah tonuyla Basket Case gözlerinizin ana hatlarını hızlıca belirginleştirmek için harika bir ürün!