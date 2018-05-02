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Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

Polisin özverili çalışması sonucu, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 4,1 arttı

Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca suçun engellenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla motorize ve yaya devriye sayısı güçlendirilerek, sokakta polisin görünürlüğü artırıldı.

81 il emniyet müdürlüklerince okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, aranan kişilerin yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik eş zamanlı "Güven Huzur Uygulamaları" yapıldı.

Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.

Yapılan çalışmalar kapsamında, yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen suçlardan geçen yılın aynı dönemine göre yankesicilikte yüzde 30,6, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 29,6, oto hırsızlığında yüzde 30,1, ikametten hırsızlıkta yüzde 23, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 23,8, gaspta yüzde 13,6, kapkaçta yüzde 21,1, otodan hırsızlıkta yüzde 24,9 ve dolandırıcılıkta yüzde 5,1 oranında azalma kaydedildi.

Öte yandan, mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında, alınan önleyici polislik hizmetleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmeler sonrası 2017'nin ilk 4 ayına göre yüzde 23,6 ve 2018'in ilk 3 ayına göre de nisan ayında yüzde 2,4 oranında düşüş sağlandı.

Mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranında ise aynı dönemde yüzde 4,1 artış kaydedildi.

AA


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