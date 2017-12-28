Malaga, Cenk Gönen’i gönderiyor!

"HAYAL KIRIKLIĞI"

GALATASARAY'A MI DÖNECEK?

Erdinç Şahin

ekibiforma giyen ancak yeteri kadar şans bulamayanİspanyol ekibiyle yol ayrımına geldi.İspanyol basınının haberine görekadrosuna bir orta saha, bir de forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü, kadroda yer açmak için iseile yollarını ayırmak zorunda kalacak.La Liga’da hiç süre alamayan Cenk Gönen’in Malaga’da hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken 29 yaşındaki kalecinin, devre arası transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.Cenk Gönen, sezon başı transfer dönemindeye transfer olmasının ardından 200 bin Euro’ya Galatasaray’dan Malaga’ya transfer olmuştu.Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesiyle sezon başındayedeği olarak transfer edilengözden çıkarıldı.yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız file bekçisi ile yolların ayrılmasına karar verirken, Malaga'dan ayrılacak olan'a dönebileceği ileri sürüldü.