Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu



MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

TEK ESER OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

ROMA DÖNEMİNE AİT

Gizem Yetil

, yaptığı yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesinde bahçesini sulayan bir vatandaşın toprağa gömülü büyük bir küp olduğunu fark ettiğini belirtti.İskenderoğlu, bahçe sahibinin ihbarı üzerineekiplerinin, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küpü büyük bir özenle topraktan çıkardıklarını belirterek, küpün ahşap kızak yardımıyla araca taşınarak, müzeye götürüldüğünü kaydetti.Bulunan küpün pişmiş topraktan ve çark yapımı olduğuna dikkati çeken İskenderoğlu, küpün formunun "sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın, kalın dudaklı" olduğunu aktardı.İskenderoğlu, 135 santimetre yüksekliğinde ve 92 santimetre çapındaki küpün, bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak önem kazandığını anlattı.Küpün gövdesi üzerinde dört kabartma kuşak ve bu kuşaklar üzerinde çizgisel motifler bulunduğunu belirten İskenderoğlu, eserin Roma dönemine tarihlendirildiğini sözlerine ekledi.