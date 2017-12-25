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Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir bahçede yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küp (pithos) bulundu

Malatya’da 2 bin yıllık küp bulundu
İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesinde bahçesini sulayan bir vatandaşın toprağa gömülü büyük bir küp olduğunu fark ettiğini belirtti.       


MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ


İskenderoğlu, bahçe sahibinin ihbarı üzerine Malatya Arkeoloji Müzesi  ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küpü büyük bir özenle topraktan çıkardıklarını belirterek, küpün ahşap kızak yardımıyla araca taşınarak, müzeye götürüldüğünü kaydetti.    

   

Bulunan küpün pişmiş topraktan ve çark yapımı olduğuna dikkati çeken İskenderoğlu, küpün formunun "sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın, kalın dudaklı" olduğunu aktardı.         
 

TEK ESER OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR


İskenderoğlu, 135 santimetre yüksekliğinde ve 92 santimetre çapındaki küpün, bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak önem kazandığını anlattı.    


   

ROMA DÖNEMİNE AİT


Küpün gövdesi üzerinde dört kabartma kuşak ve bu kuşaklar üzerinde çizgisel motifler bulunduğunu belirten İskenderoğlu, eserin Roma dönemine tarihlendirildiğini sözlerine ekledi. 


 
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