Malatya'da gece yarısı kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini vurdu

Malatya’da bir kişi, kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Malatya'da gece yarısı kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini vurdu
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre 18 ay önce evlenen Kübra Güngör(21) ile Hakan Fırat arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. 1 yaşında erkek bebekleri olan çift arasındaki tartışmalar artınca genç kadın boşanmak istediğini ifade ederek ailesinin evine döndü.

Bunun üzerine bugün eşinin baba evine gelen Hakan Fırat, yanında getirdiği av tüfeği ile Kübra Güngör’e ateş açarak olay yerinden kaçtı.


KURTARILAMADI


Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan koca ise kısa süre sonra Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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