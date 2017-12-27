İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Malatya'da lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli

Malatya'da satın aldıkları lüks otomobilleri, taksiye dönüştüren esnaf, tarifenin yüksek olduğunu düşünüp araçlarına kimsenin binmemesi üzerine kontak açamaz hale geldi

Malatya'da lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli
2 bin 500 taksinin bulunduğu Malatya'da taksi şoförlerinden 600'ü, ÖTV muafiyetinden faydalanıp araçlarını yenileyerek lüks model araçlar satın aldı. Taksi duraklarına doluşan sıfır lüks otomobilleri görenler araçlardaki tarife fiyatlarının farklı olduğunu düşünüp eski model taksilere binmeyi tercih etti. Taksiciler, durum karşısında iş yapamaz hale geldi.
 

KONTAK AÇAMAZ DURUMA GELDİLER


Ne yapacaklarını şaşıran taksiciler, araçlarını yenilediklerini ancak kontak açamaz duruma geldiklerini söyledi.

Kentteki bir durakta 20 yıl boyunca geçimini taksicilik yaparak sağlayan Mehmet Özer, geçen yıl ÖTV muafiyetinden faydalanıp 225 bin liralık lüks otomobili 140 bin liraya satın alarak taksisini yenilediğini söyledi. Özer, kentte taksiye binme kültürünün olmadığını savunarak, "Otobüse 4 kişi binip verdikleri parayı birleştirerek taksiye verseler daha uygun ve konforlu olur. Otobüse 3- 4 kişi biniyor gideceği yere kadar gidiyor ama taksiye 3- 4 kişi bindiği zaman zaten aynı paraya gideceği yere kadar yine gidiyor. Bizim halkımız halen taksiyi pahalı zannediyor ama bu sıkıntı yeni bir olay değil. Geçmişte de taksiye binme kültürü yoktu bizim halkımızda, şimdi de taksiye binme kültürü yok. Taksi gerçekten çok pahalıya gelecek bir şey değil" dedi.
 

LÜKS ARACI GÖRENLER ŞİKAYET EDİYOR 


38 yıldır taksilik yapan İsmail Karaca ise lüks aracını görenlerin şikayetçi olduğunu, "Bu aracı nasıl ticari yapmışsın?" diye sorduklarını söyledi. Karaca, halka hizmet için yaptıklarını, halkın ve kendilerinin de rahat edeceğini, aracını gören vatandaşların afallayarak "Malatya'da böyle bir arabayı nasıl ticari araç yaparsınız?" diye söylediklerini anlattı.

Vatandaşlar ise lüks araçları görünce tarifenin değerlerinden pahalı olacağını düşündükleri için tercih etmediklerini söyledi.
Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı

Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı

Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti

Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti
1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)

1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)
Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)

Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)
2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)

2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)
Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de

Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de
Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı
Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 29 Aralık 2017 (Çeyrek altın ne kadar?)