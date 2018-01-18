Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İdil Janet Demiray

Akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde ıssız bir bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 kişi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.Olayda yara almadan kurtulan başka bir şahsın durumu polise bildirmesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.Ekiplerin güçlükle bulabildiği olay yerinde ağır yaralanan Mehmet Mert Kadıoğlu (35) ile Ergül Gül (38) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Mert Kadıoğlu hayatını kaybetti.Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde boş tüfek kartuşu bulunurken, olayın şüphelilerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.