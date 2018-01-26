Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

3'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST

Erdinç Şahin

Sosyal medya hesaplarından'de gerçekleştirdiğikaralayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütüuzantısıövücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, geçen Çarşamba günü tespit edenekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere operasyon düzenledi.Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.