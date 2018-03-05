Malatya'da tavandan damlayan kan polisi alarma geçirdi

Malatya'da bir hastanede tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Malatya'da tavandan damlayan kan polisi alarma geçirdi
Malatya’da bir caminin alt kısmında bulunan iş hanının tavanından damlayan ve kan olduğu sanılan kırmızı renkteki sıvı, polisi alarma geçirdi.

İHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlü Cami’nin alt kısmında bulunan bir iş hanının tavanından kırmızı renkli sıvı damladığını gören özel güvenlik görevlisi, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sıvının damladığı iş hanı ve cami içerisinde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede kırmızı renkteki sıvının kaynağı hakkında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya'da hamam ve saunalara fuhuş baskını
Trabzon'da feci kaza! Araç takla attı

Trabzon'da feci kaza! Araç takla attı
Bursa'da 2 katlı ev yangında küle döndü

Bursa'da 2 katlı ev yangında küle döndü
Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı

Sobayı tutuştururken elinden düşürdüğü kibrit 2 evi yaktı
Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı

Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı
Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu

Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu
Park ederken leblebi dükkanına girdi

Park ederken leblebi dükkanına girdi
Dilara Kandak'ın cenazesi adli tıpa getirildi! Teyzesi baygınlık geçirdi

Dilara Kandak'ın cenazesi adli tıpa getirildi! Teyzesi baygınlık geçirdi
İzmir'de 2 ayda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi

İzmir'de 2 ayda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi
Bebek arabası hırsızlığı kamerada

Bebek arabası hırsızlığı kamerada
Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada

Otobüs şoförüne tornavidalı saldırı kamerada