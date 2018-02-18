Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı



"PATLAMA TERÖR KAYNAKLI DEĞİL"



EMNİYET MÜDÜRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Gizem Yetil

Malatya'da akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yeşiltepe’de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama meydana geldi. Patlama sesi deposundaki patlama sesi, paniğe neden oldu.Patlamada Özel Harekat polisleri Aykan K. (23) ile Salih Y. (27) yaralandı. Yaralı polisler çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 kişinin yaralandığı ve can kaybının yaşanmadığı patlamanın, herhangi bir terör saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.Patlama haberini aldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polisleri ziyaret eden Emniyet Müdürü Ömer Urhal polislerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yerel ve ulusal internet haber sitelerinde, "Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memurunun yaralandığına" ilişkin haberler yer aldığı belirtildi. Olay, mühimmat deposunda patlama sonucu değil, silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.