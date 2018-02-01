Malatya'ya şehit ateşi düştü: Miraç Gürhan

"ANLAMAZLAR"

Erdinç Şahin

'ın şehit olduğu haberi, boşandıkları için ayrı evlerde oturan Zafer Mahallesi'ndeki annesiaskeri yetkililer tarafından verildi.Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin anne ve babasının evlerine Türk bayrakları asıldı.Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kadeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan'ın, "Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar" paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü.Şehit sözleşmeli er Miraç Gürhan'ın cenazesinin, yarın Malatya'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.