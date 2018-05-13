Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ramazan Güllüoğlu'nun kullandığı 44 AN 314 plakalı otomobil, Malatya-Darende karayolu Gümüşlüdere bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Muhammet Emin Akçay, Ahmet Duran İnce ve Muttalip Tandoğan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güllüoğlu'nun cenazesi otopsi için Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.