Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesindeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde görevli sivil memur Suat Yaltagil ile polis memuru Şerif Dağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suat Yaltagil, karakolun mutfağından aldığı bıçakla polis memuru Dağ’ın boğazını kesti.

Polis memuru Şerif Dağ hayatını kaybetti.

Gürültüye koşan polislerin engel olduğu Yaltagil gözaltına alınarak nezarethaneye konulurken, yaralı polis memuru ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şerif Dağ, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşananlar üzerine çok sayıda emniyet amiri de merkeze gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.

Şüpheli sivil memur ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanmaya başladı.

Polis merkezinde yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

DHA



