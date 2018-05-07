Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü

Erdinç Şahin

başarılı ortasaha oyuncusubir hastanede kanser tedavisi gören annesi, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı takımın oyuncusu Yıldırım, bu hafta karşılaşacaklarımaçının hazırlıklarını annesinin acı haberini alınca yarım bırakarak Hollanda'ya gitti. Ölümü ile ailesini üzen Nermin Yıldırım'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'da defnedileceği öğrenildi.Öte yandangeçtiğimiz yıl da babası'ı kaybetmişti.