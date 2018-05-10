Malezya'daki seçimde Mahathir öncülüğündeki ittifak birinci çıktı

Malezya'da yapılan genel seçimde eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki ittifak birinci çıktı

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:36
Malezya'daki seçimde Mahathir öncülüğündeki ittifak birinci çıktı
Malezya'da yapılan genel seçimde eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki ittifak birinci çıktı. 

Malezya'da halkın bugün 222 sandalyeli meclis için sandığa gittiği seçimlerde, eski başbakan Mahathir'in destekçileri sokağa dökülerek kutlamalara başladı.
 

Polisten seçmenlere "sağ duyu" çağrısı


Sokaklardaki gösterici sayısının artması üzerine bir açıklama yapan Polis Müdürü Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, seçmenlere "sağ duyu" çağrısı yaparak provokatif hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Polis güçleri, başkentte güvenlik önlemlerini artırırken birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Bunun üzerine Mahathir'in destekçilerinin sokaklardan çekildiği gözlendi.
 

Resmi tatil iki gün uzatıldı


Ayrıca, ülkede seçimler gerekçe gösterilerek bugünkü resmi tatilin iki gün uzatıldığı duyuruldu.





 


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