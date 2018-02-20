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Malezya'dan 'şeriata uygun' kripto para

İslam alemindeki helal sertifika sektöründe lider ülke pozisyonda yer alan Malezya, işi, Bitcoin sayesinde büyük rağbet gören kripto para piyasası için 'şeriata uygundur' sertifikası çıkarmaya kadar vardırdı

20 Şubat 2018, Salı 22:18
Malezya'dan 'şeriata uygun' kripto para
Sputnik'te yer alan habere göre, İslam'ın devletin dini, tüm Malayların Müslüman kabul edildiği ve Müslümanların şeriat mahkemelerinde yargılanabildiği Malezya'da, HelloGold şirketi, 2017 sonunda altın destekli kripto para çıkardı.
 

DÜNYADA BİR İLK


Bununla yetinmeyen teknoloji-finans şirketi, son olarak, GOLDX isimli kripto para için 'şeriata uygundur' sertifikası aldı.

Böylece Malezya şirketi, dünya piyasalarında bir ilke imza attı.
 

ALTIN PARA BASIMIYLA DESTEKLENİYOR


Zira GOLDX isimli kripto paranın piyasaya çıkmasına, Singapur'da kasalarda tutulan altınlarla desteklenen madeni para basımı da eşlik ediyor. Dolayısıyla GOLDX, yüzde 99.99 oranında yatırım düzeyinde altından ERC20 standartlarında madeni parayla operasyonel olan tek kripto para konumunda.


İSLAMİ FİNANS ŞİRKETİNDEN SERTİFİKA


Bu sayede HelloGold, Malezya'nın mali piyasalar için 'şeriata uygundur' sertifikası verme yetkisine sahip İslami finans danışmanlık şirketlerinden Amanie Advisors'dan istediğini aldı.

Amanie Advisors, altın olarak karşılığı bulunduğu, bu sayede güvenilirliği ve şeffaf bir süreçte denetlenebilir olduğu, ayrıca kripto para işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması kuralına içinde el değiştirdiği gerekçesiyle GOLDX için 'şeriata uygundur' sertifikası verdi.

 


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