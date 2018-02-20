Malezya'dan 'şeriata uygun' kripto para

DÜNYADA BİR İLK

ALTIN PARA BASIMIYLA DESTEKLENİYOR



İSLAMİ FİNANS ŞİRKETİNDEN SERTİFİKA

Oğuz Ekici

Sputnik'te yer alan habere göre, İslam'ın devletin dini, tüm Malayların Müslüman kabul edildiği ve Müslümanların şeriat mahkemelerinde yargılanabildiği Malezya'da, HelloGold şirketi, 2017 sonunda altın destekli kripto para çıkardı.Bununla yetinmeyen teknoloji-finans şirketi, son olarak, GOLDX isimli kripto para için 'şeriata uygundur' sertifikası aldı.Böylece Malezya şirketi, dünya piyasalarında bir ilke imza attı.Zira GOLDX isimli kripto paranın piyasaya çıkmasına, Singapur'da kasalarda tutulan altınlarla desteklenen madeni para basımı da eşlik ediyor. Dolayısıyla GOLDX, yüzde 99.99 oranında yatırım düzeyinde altından ERC20 standartlarında madeni parayla operasyonel olan tek kripto para konumunda.Bu sayede HelloGold, Malezya'nın mali piyasalar için 'şeriata uygundur' sertifikası verme yetkisine sahip İslami finans danışmanlık şirketlerinden Amanie Advisors'dan istediğini aldı.Amanie Advisors, altın olarak karşılığı bulunduğu, bu sayede güvenilirliği ve şeffaf bir süreçte denetlenebilir olduğu, ayrıca kripto para işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması kuralına içinde el değiştirdiği gerekçesiyle GOLDX için 'şeriata uygundur' sertifikası verdi.