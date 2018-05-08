Malezya sandık başına gidiyor

UMNO 56 yıldır iktidarda

Necip hakkındaki yolsuzluk iddiaları

Necip'in rakibi 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir

Nazlı Erdol

Yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip'da, yarın yapılacak 14. genel seçimler için 15 milyon kişi kayıt yaptırdı. Seçmenler, yarın kullanacakları oylarla ülkenin yeni başbakanını belirleyecek.Seçim için ülke genelinde 9 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecek.Seçmenler, 9 yıldır iktidarda bulunan Necip Rezak ile daha önce 22 yıl başbakanlık yapmış Mahatir Muhammed arasında tercih yapacak.Ülkenin ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu olan ve 56 yıldır iktidarda bulunan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) liderliğini yapan Necip'in tekrar başbakan seçilip seçilmeyeceği kamuoyunu en çok meşgul eden konular arasında geliyor.Son 3 yılda aralarında Başbakan Necip'in de bulunduğu önemli isimler hakkında ortaya atılan Malezya Kalkınma Fonuyla ile ilgili yolsuzluk iddialarının seçmenlerin tercihini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.Bağımsızlığını ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, 2013'teki seçimde tarihinin en kötü sonucunu elde etmiş ama yine de seçimi kazanmıştı. Seçimde Necip'in başkanlığındaki UMNO’nun 135 olan sandalye sayısı, 133'e düşmüştü.Muhalif lider Enver İbrahim'in önderliğindeki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.Başbakan Necip'in de aralarında bulunduğu bazı yetkililerin adı, yaklaşık 11 milyar dolar borcu bulunan devlete ait "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmaya karışmıştı. Soruşturma sırasında bulunan bazı belgelerin, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar arasında transfer edilen 681 milyon doların son olarak Başbakan Necip'e ait 5 ayrı kişisel hesaba aktarıldığını gösterdiği ileri sürülmüştü.Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda gösteriler düzenlemişti.Başsavcılık, Necip'in 5 ayrı şahsi hesabında tespit edilen paranın 681 milyon dolarının Suudi kraliyet ailesinin yaptığı kişisel bağış olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.Yanlış bir şey yapmadığını savunan Necip, paranın bağış olarak geldiğini ve iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.Muhalifler ise paranın 1MDB'den geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip'in kişisel ihtiyaçları için harcandığını öne sürmüştü.Daha sonra parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.İktidardaki Başbakan Necip Rezak’ın rakibi, 1976'dan 1981'e kadar başbakan yardımcılığı, 1981'den 2003'e kadar da başbakanlık yapan 92 yaşındaki Mahathir oldu.Ülkenin en uzun dönem başbakanlık görevi yapan siyasetçi unvanına sahip Mahathir, 2003'te Ahmed Badavi’yi başbakanlığa taşımış, ardından 2009'da onun yerine Necip'in başbakanlığa gelmesinde etkin rol oynamıştı.Daha sonra Necip'i eleştiren ve karşıt politika izleyen Mahathir, ilk genel seçimde Necip ve partisini oy kaybına uğratarak yerinden etme fikrini ortaya atmıştı. 1987'deki siyasi ayaklanmalara sert güvenlik yasalarını kullanarak karşılık veren Mahathir, kendisine karşı ayaklanan muhalifleri tutuklatmış, gazeteleri kapatmış ve üst düzey yargıçları görevden almıştı.Mahathir, 2016 ortalarında iktidarın büyük ortağı UMNO'dan istifa etmiş ve Birleşik Yerli Partisi (Partibumi) kurucuları arasında yer almıştı.Mahathir, yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar benden hoşlanmayan insanlarla aynı tarafta olmak değişik bir duygu ancak Necip'e karşı kazanmak bu duygudan daha önemli.” ifadelerini kullanmıştı.İktidardaki UMNO'dan da “Muhalefetin, dünyanın en yaşlı başbakan adayını seçmesi trajikomik. Bu seçimi kolaylaştırdıkları için muhalefete teşekkür ederiz.” açıklaması yapılmıştı.