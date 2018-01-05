Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler

"KÖLE GİBİYİM"

Erdinç Şahin

İspanyol basınına konuşanfutbolcuayından beri maaş alamadığını, sözleşmesinin feshini istediğini kulübün kabul etmediğini ve gitmesine de izin verilmediğini açıkladı.Ekim 2017'den beri parasız yaşamaya çalıştığını, hayatının kabusa döndüğünü anladan, 'Kulüple görüştüm, sözleşmemi feshedin dedim, izin vermediler. Sözleşmem olduğu için bir yere de gidemiyorum. Zor durumdayım' diye konuştu.Moussa Sidibe yemek için parası olmadığını, arkadaşlarının yardımlarıyla hayatta kaldığını belirtirken 'En basit ihtiyaçlarımı bile karşılamıyorlar, alacaklarımdan vazgeçeceğimi söyledim yine de sözleşmemi feshetmediler. Gitmeme izin vermiyorlar, köle gibiyim" diyerek yardım istedi.