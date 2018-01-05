Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler

İspanyol basınına konuşan Malili
futbolcu Moussa Sidibe
, Ekim
ayından beri maaş alamadığını, sözleşmesinin feshini istediğini kulübün kabul etmediğini ve gitmesine de izin verilmediğini açıkladı.
Ekim 2017'den beri parasız yaşamaya çalıştığını, hayatının kabusa döndüğünü anladan Sidibe
, 'Kulüple görüştüm, sözleşmemi feshedin dedim, izin vermediler. Sözleşmem olduğu için bir yere de gidemiyorum. Zor durumdayım' diye konuştu.
"KÖLE GİBİYİM"
Moussa Sidibe yemek için parası olmadığını, arkadaşlarının yardımlarıyla hayatta kaldığını belirtirken 'En basit ihtiyaçlarımı bile karşılamıyorlar, alacaklarımdan vazgeçeceğimi söyledim yine de sözleşmemi feshetmediler. Gitmeme izin vermiyorlar, köle gibiyim" diyerek yardım istedi.
Erdinç Şahin