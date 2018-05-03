Maliye Bakanı Ağbal'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması



'RAMAZAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE BAŞLIYORUZ'



581 BİN KİŞİ YARARLANACAK

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık aylığı 2018

Haber Merkezi

Tüm SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayramdan önce biner lira emekli ikramiyesi ödeneceğini vurgulayan Maliye Bakanı Ağbal, bu uygulamadan, şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerinin de yararlanacağını açıkladı.İlk defa uygulamaya bu Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran’ın başında bu ödemeler hak sahiplerine yapılmış olacak. Tabi ki dosya bazında yapılacak, her hak sahibi dosyadan aldığı pay oranında bu ikramiyeden yararlanacak. Böylelikle bütün emeklilerimizin yıllık 2 bin liralık, aylıklarında bir artış yapmış olacağız.Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptıkAylık olarak düşünecek olursak da bütün emeklilerin emekli aylıklarında 166 lira civarında bir artış da yapmış olacağız. 12,3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak. Düzenlemenin maliyeti 22,3 milyar lira." dedi. Bakan Ağbal, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşların aylıklarının da 266 liradan 500 liraya çıkarıldığını aktararak, bundan 581 bin kişinin bundan yararlanacağını bildirdi.