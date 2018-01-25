Maliye Bakanı Ağbal'dan torba müjdesi!

Adem Özdoğan

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyecek yeni torba yasa tasarısı taslağı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Haftaya Bakanlar Kurulu da uygun görürse Meclis'e göndereceğiz" dedi.- 2018 ve 2019'da teşvik belgeli olmasa dahi makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirmek istiyoruz. Yine 2018 ve 2019'da Ar-Ge merkezlerine alınacak makine ve teçhizatlar ile Ar-Ge ile doğrudan ilişkili alımlara KDV istisnası yoluyla destek vermek istiyoruz.- İstihdam seferberliğine ilişkin düzenleme de tasarıda olacak. Sosyal güvenlik primleri, gelir ve damga vergisi devlet tarafından karşılanacak. Özellikle imalat sanayi ve bilişim sektörüne daha yüksek teşvik vereceğiz.- Asgari ücret hiçbir şekilde yılbaşında açıklanmış tutarın altına inmeyecek. Bu konuda kalıcı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.- Kulüplerin amatör spora yaptıkları harcamalara vergi desteği vereceğiz.- Kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenleme yapacağız.- Yerli otomotiv üretim maliyetlerini aşağı çekecek, ÖTV kaynaklı birtakım vergi yüklerini ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz olacak.- Çalışma Bakanlığı'nın iş hayatına yönelik önerileri var.- Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilave birtakım destekleyici düzenlemeler gelecek.- Konut hesabında devlet desteği oranının artırılması, konut edinim aşamasında harçların düşürülmesi veya kaldırılması gibi destekleyici öneriler bulunuyor.- Aile Bakanlığımızın sosyal hayata dair farklı dezavantajlı gruplara yönelik önerileri var..