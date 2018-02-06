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Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ

Maliye Bakanlığı, 20 milyon çalışanı ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi'yle (AGİ) ilgili merak edilen soruların cevaplarını verdi

Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ
Yeni yılda 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimi (AGİ) artarken; Maliye bu konuda en çok merak edilen sorulara açıklık getirdi:

 -Düşük ya da yüksek ücret değil, medeni durum tutarda belirleyici.
 -Çalışan evlilik, boşanma gibi durumları 1 ay içinde bildirmeli. AGİ oranını etkileyen değişiklikler bildirim tarihi itibariyle uygulanıyor.
 -Serbest avukat-doktor çalışmayan eş kabul ediliyor.
 -Ücretsiz izinde AGİ'den yararlanılamıyor.
 -İş değişikliğinde herhangi bir kayıp olmayacak.
 -Çocuklarını kaybeden dede-büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek.
 -2 işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek.
 -Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.
 -Yıl içinde asgari ücrette meydana gelen değişiklikler, tutarı etkilemiyor.
- Emekliler, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Emekli aylığı elde edenlerin, bu gelirlerinin dışında diğer gelir unsurlarını elde etmeleri durumunda (gerçek usulde elde edilen ücret geliri hariç) da AGİ uygulamasında dikkate alınmalarına engel bir durum bulunmuyor..


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