Maliye Bakanlığı'ndan ev alacaklara 10 uyarı

1-) HARÇLAR MERCEK ALTINDA



2-) GERÇEK BEDELİ BİLDİRİN



3-) EKSİK ÖDEYENE CEZA

4-) FATURA ALIN

5-) YETKİSİZ KİŞİ UYARISI

6-) KAYITSIZ İŞ YAPANI BİLDİRİN

7-) BAŞKA ŞEHİR

8-) SMS UYARI SİSTEMİ

9-) YURTDIŞINDAN DA YAPABİLİRSİNİZ

10-) 5 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Adem Özdoğan

Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyardı.Ekonomi yönetiminin ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerinde gerçek beyan için başlattığı seferberlik kapsamında vatandaşlara müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.Tapu harçları, vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmeli.Tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan edin.Eksik ödenen tapu harçları alıcı-satıcıdan cezalı olarak tahsil ediliyor. Daha az vergi ödemek için ev faturasının düşük kesilmesine izin vermeyin.Müteahhit, inşaat şirketi ve komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybı yaratıyor.Fatura vermeyen emlakcı, aracıları en yakın vergi dairesine, ya da Vergi İletişim Merkezi'ne bildirin.Alım-satım işlemlerini başka şehirde otursanız da en yakın tapu müdürlüğünden yapabilirsiniz.E-devlet üzerinden cep telefon numaranızı sisteme kaydederek, taşınmazınızla ilgili olarak bilginiz dahilinde olan ya da olmayan herhangi bir işlem talebi olduğunda haberdar olabilirsiniz.Yurtdışında da Berlin Başkonsolosluğu tapu temsilciliğinde işlem yapılabilir.Gayrimenkul alım ve satımında 5 yıl içinde gayrimenkul tekrar satıldığında değer artış kazancı vergisi ödeniyor.