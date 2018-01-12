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Maliye Bakanlığı'ndan ev alacaklara 10 uyarı

Maliye Bakanlığı ev alacak vatandaşları neler yapmaları gerektiği noktasında uyardı. Maliye'nin 10 başlıkta yaptığı uyarıda ev alacaklara tapu işlemlerinde gerçek bedelin beyan edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, satın alınan gayrimenkul için fatura istenmesi yönünde de çağrıda bulunuldu

Maliye Bakanlığı'ndan ev alacaklara 10 uyarı
Maliye Bakanlığı, vatandaşları ister nakit ister krediyle olsun aldıkları gayrimenkulleri gerçek bedelinden beyan etmeleri konusunda uyardı.

Ekonomi yönetiminin ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemlerinde gerçek beyan için başlattığı seferberlik kapsamında vatandaşlara müteahhit, emlakçı ya da inşaat firmasından mutlaka fatura almaları çağrısı yaptı.


Sabah'ın haberine göre; Maliye'nin vatandaşlara uyarıda bulunduğu 10 başlık şöyle;
 

1-) HARÇLAR MERCEK ALTINDA


Tapu harçları, vergi değerinden az olmamak üzere gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden ödenmeli.


2-) GERÇEK BEDELİ BİLDİRİN


Tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan edin.


3-) EKSİK ÖDEYENE CEZA


Eksik ödenen tapu harçları alıcı-satıcıdan cezalı olarak tahsil ediliyor. Daha az vergi ödemek için ev faturasının düşük kesilmesine izin vermeyin.
 

4-) FATURA ALIN


Müteahhit, inşaat şirketi ve komisyonculardan ödediğiniz bedel karşılığında fatura alın.
 

5-) YETKİSİZ KİŞİ UYARISI


Tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle mağduriyet yaşanabiliyor, kayıtsız aracılık hizmetleri vergi kaybı yaratıyor.
 

6-) KAYITSIZ İŞ YAPANI BİLDİRİN


Fatura vermeyen emlakcı, aracıları en yakın vergi dairesine, ya da Vergi İletişim Merkezi'ne bildirin.
 

7-) BAŞKA ŞEHİR


Alım-satım işlemlerini başka şehirde otursanız da en yakın tapu müdürlüğünden yapabilirsiniz.
 

8-) SMS UYARI SİSTEMİ


E-devlet üzerinden cep telefon numaranızı sisteme kaydederek, taşınmazınızla ilgili olarak bilginiz dahilinde olan ya da olmayan herhangi bir işlem talebi olduğunda haberdar olabilirsiniz.
 

9-) YURTDIŞINDAN DA YAPABİLİRSİNİZ


Yurtdışında da Berlin Başkonsolosluğu tapu temsilciliğinde işlem yapılabilir.
 

10-) 5 YILLIK SÜREYE DİKKAT


Gayrimenkul alım ve satımında 5 yıl içinde gayrimenkul tekrar satıldığında değer artış kazancı vergisi ödeniyor.
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