İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Maliye Bakanlığı'ndan mera açıklaması

Maliye Bakanlığınca, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerin yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi

Maliye Bakanlığı'ndan mera açıklaması
Maliye Bakanlığı'nca, Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerin yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve gazetelerde, Bakanlıkça, "mera, yaylak ve kışlaklarda yapılaşmayı artıracak düzenleme yapıldığı"nı iddia eden haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberlere konu olan ve 6 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de yer alan hususların, meraların yapılaşmaya açılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu tebliğde yer alan hususların, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesinde yer alan mevcut düzenlemenin açıklanmasından ibaret olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni bir hususun düzenlenmediği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tebliğle 1 Ocak 2003'ten önce mera, yaylak ve kışlak vasfını kaybetmiş ve geri dönüşümü teknik olarak kesinlikle mümkün olmayan alanlardan, yerleşim yerleri arasında kalan kısımlara ilişkin uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlandı. Dolayısıyla bahse konu düzenlemenin, yeni mera alanlarının yapılaşmaya açılması veya mevcut yapıların kalıcı hale getirilmesiyle ilgisi bulunmamaktadır."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Artvin'de av izni çıkan hayvanlara 4 ülkeden talipli çıktı

Artvin'de av izni çıkan hayvanlara 4 ülkeden talipli çıktı
Hurdada 10 bin TL indirimi duyan araç aramaya başladı

Hurdada 10 bin TL indirimi duyan araç aramaya başladı
e-Ticarete 'güven damgası' gelecek

e-Ticarete 'güven damgası' gelecek
Dünyanın en değerli bankaları açıklandı

Dünyanın en değerli bankaları açıklandı
Yılın en iyi otomobili belli oldu!

Yılın en iyi otomobili belli oldu!
Yoğuşmalı kombi artık zorunlu oluyor

Yoğuşmalı kombi artık zorunlu oluyor
7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)

7 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları! (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar fiyatlarında bugün 7 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar fiyatlarında bugün 7 Şubat 2018 (Dolar ne kadar?)
Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak

Hükümet KDV sisteminde değişiklik yapacak
3 çocuklu asgari ücretliye bin 709 lira

3 çocuklu asgari ücretliye bin 709 lira
Emekliye yılda 2 maaş ikramiye

Emekliye yılda 2 maaş ikramiye