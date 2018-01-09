Maltalı futbolculara şike cezası

Erdinç Şahin

’ndan 2’si ömür boyu olmak üzere 6 futbolcuya şikeye karıştığı gerekçesiyle ceza verdi.’dan yapılan açıklamada,'nun’ndan 6 futbolcuya şikeye bulaştıkları nedeniyle ceza verdiği belirtildi.Açıklamada, Maltalı 6 futbolcunun,’nda 23 Mart 2016’da Karadağ ve 29 Mart 2016’daki Çekya maçlarında şike yaptığı kaydedildi.Buna göre Maltalı oyunculardanömür boyu,vebirer yıl futboldan men cezası aldı.AA