Maltepe'de 2 çocuğunu tüfekle öldüren olayla ilgili Binali Yıldırım'dan talimat



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TALİMAT

22 GÜN HAPİS ALMIŞ AMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞ



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Serap Belovacıklı

Eşiile boşanma aşamasında olan'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.Annegün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine gelmişti. Eve girdiğinde de, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaşmıştı.Katliam haberini alan anne, "Polise söyledim, savcıya söyledim kimse sahip çıkmadı" diyerek isyan etmişti.Başbakan Binali Yıldırım inceleme talimatı verdi. Kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. İhmal ve kusur tespit edilirse soruşturma başlatılacak. Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan’a sunacak. Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi. Baba Ali Yardım’dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.Bu arada olayla ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. baba Ali Yardım’ın olaydan önce eşinin şikayeti üzerine 22 günlük zorlama hapse çarptırıldığı ancak karar kendisine tebliğ edilmediği öğrenildi.Anne'ın, 3 Eylül 2017’de eşi'ın "Sen ya benimsin, ya da kara toprağın, seni de vururum kendimi de yaşatmam" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle koruyucu tedbir kararı talepli şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'nin 3 ay süreylelehine koruma kararı verdi. Karar 19 Eylül 2017 tarihinde Ali Yardım'a bildirildi ancaktedbir kararından 4 gün sonra elindeki bıçağı’ın boğazına dayayarak "Ya bana evet dersin ya da seni öldürürüm" şeklinde tehdit etti., eşinin bu tehdidini de mahkemeye bildirince, İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi olayın vehameti, tanık ve mağdur beyanı, doktor raporu ve olayda silah olarak değerlendirilen bıçağın kullanılmış olmasını göz önünde bulundurarak, Ali Yardım’a 7 günlük zorlama hapis verdi.Hapis kararı verilmesine rağmen, tedbir kararını ikinci kez ihlal etti. İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi kararın ikinci kez ihlal edildiği gerekçesiyle Ali Yardım hakkında bu kez 15 gün süreyle zorlama hapis verdi. Ancak Ali Yardım, kararın tebliğ edilememesi nedeniyle hapis cezasını yatmadı.Cenaze töreninde sinir krizi geçiren anne'ın feryadı yürekleri dağlamıştı.Sancaktape Yenidoğan Camii'nde düzenlenen törende acılı anne, çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğulmuştu.