Maltepe'de bir binanın giriş merdiveni çöktü

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

'15-20 DAKİKAYLA KURTARDIK'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. 12 dairenin bulunduğu binanın giriş bölümünün tamamen çöktüğünü gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yaşlı bir kadın gözyaşı döktü. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken, inşaat çalışanları da bina girişine ahşap köprü yaptı.Bina sakinlerinden Nuran Özgül "Ben bir gürültüyle sıçradım, eşime dedim ki 'kepçe devrildi Engin' dedim, inşaat var. Dedi ki 'Kepçe kalmıyor ki bu saatte.' 'Ben bakacağım' dedim. Aşağı geldim ki, binanın altı gitmiş. Evden kendimizi dışarı atmak için uğraştık." dedi.Engin Özgül de, "Gürültü üzerine, yandaki barakalar falan yıkıldı zannettik önce. Eşim 'Bir bakayım çok büyük gürültü oldu' falan deyince, çıktık ki, kapıdan çıkılmıyor. Baktık ki, göçmüş her taraf. Belki göçüğün altında bir insan kaldı onu da bilemiyoruz yani. Apartmanın girişi devamlı faal olan bir yer. 15 dakika önce çöp dökmek için çıkmıştım. Yani 15-20 dakikayla kurtardık." diye konuştu.Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı bina tamamen tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar Maltepe Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldıDHA