Maltepe’deki linç girişimi ile ilgili flaş gelişme

Maltepe’deki linç girişimi ile ilgili flaş gelişme Maltepe'de 26 Temmuz'da iki küçük çocuğu kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen G.B.'yi darp ederek ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı