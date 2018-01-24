Malulen emekli olup çalışınca SGK 126 bin liralık maaşı geri istedi

SGK ÖDEDİĞİ MAAŞLARI GERİ İSTEDİ

'O HASTANENİN RAPORUNA GÖRE NEDEN EMEKLİ EDİLDİM?'

'YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUM, NASIL ÇALIŞAYIM?'

Senim Tanay

İzmir'de oturan Zülküf Aktaş, 1991-1992 yıllarında 2 kez trafik kazası geçirdi. Bacağındaki ve kollarındaki kırıklar nedeniyle platin takılan Aktaş, yürümekte güçlük çekince malulen emekli oldu. Zülküf Aktaş'ın iddiasına göre o dönem tedavi gördüğü hastanenin sağlık kurulu tarafından kendisi için çalışma gücünün yüzde 78'ini kaybettiği yönünde rapor verildi. Emekli olan ancak geçim sıkıntısı çeken 4 çocuk babası adam, 2009 yılında arkadaşının inşaatında bekçilik yapmaya başladı. İnşattaki malzemelerin başında duran Zülküf Aktaş´a arkadaşı, sigorta da yaptırdı. Zülküf Aktaş, yaklaşık 1 yıl çalıştığı işten inşaat tamamlanınca ayrıldı.Zülküf Aktaş´ın emekli maaşı, sigortalı çalışmasından nedeniyle 2015 yılında SGK tarafından kesildi. SGK'ya itirazda bulunan ve sağlık kuruluna tekrar giren Zülküf Aktaş, çalışma gücünün yüzde 81'ini kaybettiği yönünde rapor aldı. Raporun kabul edilmediğini ve SGK tarafından çalışabileceği yönünde tebligat aldığını öne süren Zülküf Aktaş, maaşının kesilmesinin ardından ikinci şoku yaşadı. SGK kendisinden 2009- 2015 yıllarında aldığı emekli maaşını istedi. Emekli maaşının kesilmesiyle geçim sıkıntısı çeken Zülküf Aktaş, SGK'nın istediği 126 bin lirayı ise ödeyemedi.Bu süreçte bay pas ve prostat kanseri ameliyatı olan Zülküf Aktaş, ayağındaki sakatlık nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini belirterek şunları söyledi:"Ben, işçi olarak çalışırken 1991- 1992 yıllarında 2 kez trafik kazası geçirdim. Kolumda ve bacağımdaki kırıklar nedeniyle aylarca hastanede yattım. Hala platinler duruyor. Hastanenin sağlık kurulu, yüzde 78 oranında rapor vererek çalışamayacağımı belirtti. Ben de malulen emekli oldum. 2009 yılında arkadaşımın inşaatındaki malzemelerin başında bekçilik yaptım. Bir koltukta oturarak bekledim. Arkadaşım, benden habersiz sigorta girişimi yaptırmış. 1 yıl sonra da işten ayrıldım. 2015 yılında SGK o sigorta girişi nedeniyle emekli maaşımı kesti. İtiraz ettim ancak çalışabileceğim yönünde rapor verilerek itirazım reddedildi. Hastaneye giderek tekrar sağlık raporu aldım. Bu kez yüzde 81 oranında rapor verildi ancak SGK, bu raporu kabul etmedi. Madem rapor kabul edilmiyor, 1992 yılında o hastanenin raporuna göre neden emekli edildim?"Malul raporunu SGK'nın kabul etmediğini ve 2009 2015 yıllarında aldığı maaşın kendisinden istendiğini de anlatan Zülüf Aktaş, "Benim vücudumda hala platinler duruyor. Kolumu oynatamıyorum. Yürümekte zorluk çekiyorum ve bastonla yürüyorum. Bu halde nasıl çalışayım? Maaşım kesildi. SGK verdiği maaşı geri istiyor. Ben 126 bin lirayı nasıl ödeyeyim? Eşim göğüs kanseri hastası. Sosyal güvencemiz yok. Maddi durumumuz ortada. Çocuklarım ve damadım bize yardım ediyor. Devletimizden yardım istiyorum. Bu haksızlık giderilsin" dedi.