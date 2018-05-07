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Mamak’taki sel felaketinde yeni görüntüler

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü sel felaketi yaşanmıştı. Yaşanan sel felaketinde 6 kişi yaralanmış, 150'nin üzerinde de araç hasar görmüştü. Mamak'taki felaketle ilgili yeni görüntüler ise az önce ajanslara düştü

Mamak’taki sel felaketinde yeni görüntüler
Başkent'te cumartesi öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Mamak Boğaziçi'nde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 
 

BİR KİŞİ ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKTI


Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, Mamak’ta sele neden oldu. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı. Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin sürüklenen arabanın üzerine çıkarak selden kurtulma anı görüntüye yansıdı. 

İşte Ankara'yı cumartesi günü vuran sel felaketinden yeni görüntüler:



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