Mamut Art 15 bin sanatseveri ağırladı



BU YIL 15 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ MAMUT'TAYDI

Can Hakman

2015 yılından berisponsorluğunda, bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunarken; koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan’in açılışı sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök ve eşi Esra Tümen Dinçkök, Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve esi Cenk Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı.in kurucusu Seren Kohen; ortağı ve satış direktörü Ekin Kohen ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta ziyaretçiler fotoğraf, enstalasyon, heykel, video, resim, baskı, yeni medya, illüstrasyon, dijital, nakış ve sokak sanatı alanlarında farklı disiplin ve türlerden eserleri ilgiyle inceledi.Dört gün boyunca 48 sanatçının 500’ün üzerinde eserinin sergilendiği Mamut Art’ı bu yıl 15 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde ise sanatçı Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen yer aldı.