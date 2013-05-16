İstanbul, 15 Mayıs 2013 - Bağımsız sanatçıların kendini gösterebilmesi, gelecek vaat eden sanatçıların erken keşfedilebilmesi amacıyla kurulan ve Türkiye’nin en kapsamlı “ulaşılabilir sanat” etkinliği olarak dikkat çeken Mamut Art Project kapılarını açtı. Sergi, 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antrepo 3’te sanatseverleri ağırlıyor.

50 sanatçının yaklaşık 10’ar metrekare sunum alanında 5 gün boyunca eserlerini sergileyeceği; video art sponsoru Vestel ile ürün sponsorları Caran d’Ache kalemleri ve Neotek Events’in katkılarıyla gerçekleşen Mamut Art Project’teki eserler ve sanatçılar; Ali Akay, Nil Yalter, Mustafa Taviloğlu, Marcus Graf ve Sedat Öztürk’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.

Galeri sahipleri, koleksiyonerler ve küratörlerin yanı sıra sanatseverlerin de katılımıyla gerçekleşen özel gösterim gecesinde genç sanatçılar, sanat dünyasında yer edinmiş kişilerle tanışma fırsatı buldu.

Mamut Art Project Kurucu Ortağı Seren Kohen; bu benzeri pek görülmemiş sergi konsepti hakkında şunları söyledi: “Bilindiği gibi; insanoğlunun mağaralarda keşfedilmiş ilk çizimlerinde en çok görülen şekillerden biri mamutlar. Projeye adını veren “mamut” kelimesi, sanatçıların büyük kitlelere göstereceği ilk eserleri simgeliyor. Mamut Art Project’in amacı genç sanatçılara öncelik verip, kariyerlerinin başında onlara alan yaratarak üretimlerini desteklemek, kendilerine ait bir alanı kullanacakları sergileme deneyimini yaşatmak ve görünürlük sağlamak. Şehirdeki sanat ortamına doğru ve kapsamlı bir sanat alternatifi kazandırmanın heyecanını yaşarken; Mamut Art Project’i sanatçılar için güvenebilecekleri yeni bir kurum haline geline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlkini düzenlediğimiz bu proje için 40 sanatçı hedefiyle yola çıkmıştık ancak gördüğümüz ilgi beklentimizin oldukça üzerinde oldu. Jüri değerlendirmesi hayli zorluydu. Sanatı ulaşılabilir kılarken, sanatçılar için sergimizi de daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla projede yer alacak sanatçı sayısını da yükselttik. Sanatseverleri 50 değerli ve gelecek vaat eden sanatçıyla tanıştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

MAMUT ART PROJECT HAKKINDA



Dünyadaki farklı ülkelerde düzenlenen etkinliklerin ülkemiz sanat camiasına bir uyarlaması olan Mamut Art Project, Türkiye’de bu alanda düzenlenen ilk sergi olma özelliği taşıyor. Jüri tarafından seçilen bağımsız sanatçıların eserlerini sergilediği The Artist Project (Kanada) ile sergilenen tüm sanat eserlerinin belirlenmiş bir fiyatın altında satıldığı Affordable Art Fair’in bir sentezi sayılabilecek Mamut Art Project, 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Antrepo 3’te yaklaşık 10’ar metrekarelik kişisel alanı bulunacak sanatçılar ile sanatseverleri buluşturacak. Genç ve gelecek vaat eden sanatçılara, kariyerlerinin başında kendilerine ait bir alanda eserlerini sergileme deneyimini yaşayacakları bir platform sağlamak vizyonuyla yola çıkan proje; sanatseverlere ise uygun fiyata eşi bulunmayan eserleri alma şansını vermeyi amaçlıyor. Sanatçılara, sanatseverler ve Türk sanat piyasasının önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı sunacak Mamut Art Project’in her sene tekrarlanacak bir proje olması da hedefleniyor.