Manavgat şehidini uğurladı

BİNLERCE KİŞİ KATILDI







'SENİN YERİNE BEN SAVAŞACAĞIM'



ACILI ANNE ANJİYO OLDU



BABA TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Mehmet Nuri Turan

Cenaze töreninde şehidin kız kardeşi Yasemin Gür "Ağlamak yok" diyerek gözyaşlarına hâkim oldu. Acı haber nedeniyle kalp rahatsızlığı yaşayan ve gece anjiyo alan anne Yiter Gür oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Oğlunun tabutuna sarılan anne Gür, "Senin yerine ben savaşacağım" dedi.Irak’ın Kanireş bölgesinde teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür’ün cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla alınarak, şehidin Manavgat Kızılot’taki evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Manavgat Belediyesi’ne ait kapalı pazaryerindeki tören alanına getirildi.İkindi vakti kılınan cenaze namazına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bostancı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, askeri erkân ve binlerce Manavgatlı katıldı.Cenaze törenine şehidin babası Nazım Gür, annesi Yiter Gür, ablaları Sevilay ve Nilay, ağabeyi Ramazan ile kız kardeşi Yasemin Gür ve yakınları da katıldı. Törende şehit ailesi, Türk bayrağına sarılı Cumali Gür’ün tabutunu sarılıp, öptü.Cenaze törenine askeri kıyafetle katılan şehidin kız kardeşi Yasemin Gür, ağabeyinin tabutu başında gözyaşlarını tutamayan askerleri görünce, "Ağlamak yok, bak benim ağabeyim, ben ağlıyor muyum, ağlamak yok" dedi. Şehidin annesi Yiter Gür ise "Cumali’m, yavrum senin yerine ben savaşacağım" diyerek gözyaşı döktü.Kapalı pazaryerindeki cenaze namazının ardından binlerce Manavgatlının katılımıyla şehit Cumali Gür’ün cenazesi, defnedilmek üzere Kızılot Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, CHP Genel Başkanının da aralarında bulunduğu çok sayıda bakan ve üst düzey yönetici çelenk gönderdi.Şehit Sözleşmeli Piyade Er Cumali Gür’ün, şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı da bulunan annesi Yiter Gür’ün dün akşam saatlerinde kalp sıkışması nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü kaydedildi. Burada yapılan ilk muayenesinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yiter Gür, gece anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Yiter Gün, bugün sağlık görevlileri tarafından evine getirildi.Cenaze töreni öncesinde Kızılot Mahallesi’ndeki şehidin babaevinin önüne Manavgat Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırları kuruldu. Sürekli Kuran okunan taziye çadırlarında şehit babası Nazım Gür, ziyarete gelenlerin taziyelerini kabul etti. Türkiye Mücahit ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Manavgat Şubesi Osman Nuri Arslan ve dernek üyeleri de taziye çadırına gelerek şehit babası Nazım Gür’e başsağlığı dileklerini iletti.Mehmet ÇINAR-Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)