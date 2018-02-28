Manavgat'ta korkunç cinayet: Yengesini öldürdü

Fabrika sahibi eşi iflas edince yurtdışına kaçtı, Katerina Çetin kayınbiraderi Mehmet Çetin ve ailesiyle Manavgat’a gitmek zorunda kaldı. Çetin, boşanma davasından 1 gün önce genç kadını vahşice öldürdü

28 Şubat 2018, Çarşamba 08:30
Manavgat'ta korkunç cinayet: Yengesini öldürdü
Antalya Manavgat’ta ikamet eden 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde karakola giden Mehmet Çetin, bir süre önce yurtdışına kaçan abisinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin’in evine giden polis ekipleri 3 çocuk annesi Katerina Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı.


BOŞANMA DAVASI VARDI


Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre gözaltına alınan Mehmet Çetin ifadesinde, abisi Haydar Çetin’le birlikte 2 yıl önce Niğde’de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söyledi.

Abisinin borçlarını ödeyemediği için yurtdışına kaçtığını anlatan Çetin “Ben de eşim, çocuklarım, abimin eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışmak için Manavgat’a geldim” dedi. Bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesinin abisini aldattığını öne süren zanlı, Katerina Çetin’in buna kulak asmadığını iddia etti.


ÇOCUKLARI EVDEN ALDI


Ertesi sabah abisiyle boşanma davası görülecek olan yengesiyle aldatma nedeniyle tartıştıklarını kaydeden Çetin, tartışma sırasında genç kadını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Mehmet Çetin’in, cinayeti işlemeden önce 3 yeğenini alıp kendi evine götürdüğü, daha sonra tekrar genç kadının evine gidip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Mehmet Çetin’in sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola gidip polise teslim olduğu anlaşıldı.


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