Manavgat'ta tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan V.A. Polis tarafından yakalandı

Manavgat'ta tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca “Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan V.A. (29) Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen V.A. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

MANAVGAT POLİSİ HIRSIZI 2 AY SONRA YAKALANDI

12 Mart 2018 tarihinde Aşağı Hisar Mahallesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak belirlediği B.B.’yi olaydan yaklaşık 2 ay sonra yakaladı. B.B. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 


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