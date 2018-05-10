Manavgat'ta tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Manavgat Ağır Ceza İlamat Masasınca
“Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan V.A. (29) Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen V.A. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
MANAVGAT POLİSİ HIRSIZI 2 AY SONRA YAKALANDI
12 Mart 2018 tarihinde Aşağı Hisar Mahallesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olarak belirlediği B.B.’yi olaydan yaklaşık 2 ay sonra yakaladı. B.B. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Büşra Kamış