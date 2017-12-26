Manchester City çıldırdı: 65 milyon euro

SAVUNMAYA HARCANAN İNANILMAZ PARA

Erdinç Şahin

Bu sezon'de oynadığı 19 maçın 18'ini kazanan ve sadece 1 kez berabere kalankadrosunu güçlendirme çalışmalarına ocak ayıdöneminde de devam ediyor.Guardiola Southampton'da forma giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i istiyor. Haberde City'nin başarılı savunmacı için 65 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.Bilindiği üzere City sezon başında, sol bek Benjamin Mendy için Monaco'ya 40 milyon euro, sağ bek Kyle Walker için Tottenham'a 50 milyon euro ödemişti.Eğer Kyle Walker'a da 65 milyon euro verilirse sadece savunmaya harcanan para 6 ay içinde 155 milyon euroya ulaşacak.