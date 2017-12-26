Manchester City çıldırdı: 65 milyon euro

Bu sezon Premier Lig
'de oynadığı 19 maçın 18'ini kazanan ve sadece 1 kez berabere kalan Manchester City
kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ocak ayı transfer
döneminde de devam ediyor.
The Telegraph'da yer alan habere göre,
Guardiola Southampton'da forma giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i istiyor. Haberde City'nin başarılı savunmacı için 65 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.
SAVUNMAYA HARCANAN İNANILMAZ PARA
Bilindiği üzere City sezon başında, sol bek Benjamin Mendy için Monaco'ya 40 milyon euro, sağ bek Kyle Walker için Tottenham'a 50 milyon euro ödemişti.
Eğer Kyle Walker'a da 65 milyon euro verilirse sadece savunmaya harcanan para 6 ay içinde 155 milyon euroya ulaşacak.
Erdinç Şahin