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Manchester City çıldırdı: 65 milyon euro

Yaptığı büyük harcamalarla dikkat çeken ancak bu sezon bunun karşılığını adeta Premier Lig'in tozunu atarak alan Manchester City ocak ayı için de müthiş bir transfere hazırlanıyor. 

Manchester City çıldırdı: 65 milyon euro
Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 19 maçın 18'ini kazanan ve sadece 1 kez berabere kalan Manchester City kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ocak ayı transfer döneminde de devam ediyor. 

The Telegraph'da yer alan habere göre, Guardiola Southampton'da forma giyen Hollandalı stoper Virgil van Dijk'i istiyor. Haberde City'nin başarılı savunmacı için 65 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi. 
 

SAVUNMAYA HARCANAN İNANILMAZ PARA


Bilindiği üzere City sezon başında, sol bek Benjamin Mendy için Monaco'ya 40 milyon euro, sağ bek Kyle Walker için Tottenham'a 50 milyon euro ödemişti. 

Eğer Kyle Walker'a da 65 milyon euro verilirse sadece savunmaya harcanan para 6 ay içinde 155 milyon euroya ulaşacak. 
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