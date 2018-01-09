Manchester City'den Alexis Sanchez bombası!

20 MİLYON STERLİN ARSENAL'E

Erdinç Şahin

'dan Arsenal'e 2014 yılında 42.5 milyon Euro'ya transfer olan Şilili yıldızyolunda.ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varan, imza atması halinde sezon başına 13 milyon Pound (Yaklaşık 67 trilyon) kazanacak ve imza parası olarak da 30 milyon Pound (yaklaşık 155 trilyon) kazanacak.İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre ise bu anlaşmadaki tek sorun transferin kış transfer döneminde mi yoksa yaz transfer döneminde mi gerçekleşeceği. Eğer anlaşma kış döneminde gerçekleşirseArsenal'e 20 milyon Pound bonservis bedeli ödeyeceği içinödenecek olan 30 milyon Poundluk imza parası 15 milyon Pound'a düşücek.City yönetiminin sezon sonunda bedelsiz kadrosuna katabileceği bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemek istemese de,sakatlığı nedeniyle anlaşmaya razı olabileceği belirtiliyor.Alexis Sanchez,forması giydiği 165 maçta 80 gol atarken 46 da asist yaptı.