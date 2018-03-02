Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala

Premier Lig
’de bu sezon üst düzey performans gösteren Manchester City
, lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edebilir.
Manchester ekibi, ligin bitimine kalan 10 maçın 5’ni kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Pep Guardiola’nın yönetiminde iyi bir oyun sergileyen mavi-beyazlılar bu performanslarını şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor. Tarihinde sadece 4 kez Premier Lig’de şampiyon olan City bu şampiyonluklarını 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012 ve 2013-2014 yıllarında kazanmıştı. 4 sezondur ligde mutlu sona ulaşamayan mavi-beyazlılar, bu sezon şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmenin peşinde. Premier Lig’de 75 puanlar lider konumda bulunan City’i, 59 puanda Manchester United takip ediyor. Manchester City
, kalan 10 müsabakanın 5’ini kazanması halinde puanını 90’a çıkartacak ve şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.
Manchester temsilcisi, ligde bu hafta Pazar günü Chelsea ile evinde karşılaşacak.
İHA
Erdinç Şahin