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Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı

17 Mayıs 2018, Perşembe 23:27 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 23:36
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

REKOR KIRDI

Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

AA


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