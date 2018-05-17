Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından bu yana takımın başında bulunan 47 yaşındaki Guardiola, kendisini 3 yıl daha Manchester City'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

REKOR KIRDI

Bu sezon Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olan Manchester City, İspanyol teknik adam yönetiminde en yüksek puan, en fazla galibiyet, en fazla gol, ikinci ile en fazla puan farkı ve en fazla averaj rekorlarını kırmayı başardı.

AA



