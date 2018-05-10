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Manchester City rekor kırdı

İngiltere Premier Ligi'nin şampiyonu Manchester City konuk ettiği Brighton'ı 3-1 yenerek 97 puana ulaştı ve bir sezonda en yüksek puan rekorunu kırdı

10 Mayıs 2018, Perşembe 01:29
Manchester City rekor kırdı
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City ağırladığı Brighton'ı 3-1 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta şampiyon Manchester City, Brighton ile karşılaştı.

Manchester City, 16. dakikada Danilo, 34. dakikada Bernardo Silva ve 72. dakikada Fernandinho'nun attığı gollerle müsabakayı 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü 20. dakikada Leonardo Ulloa'dan geldi.

REKORLARIN SAHİBİ OLDU


Bu sonuçla Manchester City puanını 97'ye çıkararak Premier Lig'de bir sezonda en fazla puan rekorunu kırdı. Manchester ekibi ayrıca 105 gol ve 31 galibiyet rekorlarının da sahibi oldu.

Öte yandan ligde oynanan diğer maçlarda Newcastle United'ı 1-0 yenen Tottenham bitime bir hafta kala puanını 74'e çıkararak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Chelsea ise sahasında Huddersfield ile 1-1 berabere kaldı. Huddersfield puanını 37'ye yükseltti ve ligde kaldı. Leicester City ise ağırladığı Arsenal'i 3-1'lik skorla geçti.

AA

 


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