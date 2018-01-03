Manchester United’da Jose Mourinho krizi!

Erdinç Şahin

’de lider15 puan gerisinde yer alan’da transfer krizi yaşanıyor. Menajer’nun devre arasında yüksek maliyetli yıldız transferler istemesine İngiliz devinin’dan veto yedisol bek bölgesine düşündüğü’un 50 milyon pound’u bulan maliyeti, Woodward’ın transfer politikasına ters düşüyor.Woodward’ın yıldız isimler yerine geleceği parlak genç futbolcular transfer edilmesi şeklindeki düşüncesi, Jose Mourinho ile arasının açılmasına neden oldu. Manchester City ile rekabet edebilmek için 300 milyon pound’luk bir transfer bütçesi isteyen Mourinho’nun aksine, kadronun yeterli olduğunu ve geleceğe yatırım yapılmasını savunan Woodward, Portekizli çalıştırıcının Manchester United’dan sözleşmesi bitmeden ayrılmasına neden olabilir.27 Mayıs 2016 tarihinde Manchester United ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, başta Paul Pogba olmak üzere Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly, Victor Lindelöf gibi yüksek maliyetli yıldız isimleri kadrosuna katmıştı. Manchester United yönetimi Mourinho döneminde transfere yaklaşık 350 milyon Euro para harcadı.