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Manchester United’ın yıldızı Jesse Lingard’ın sevgilisini şoke eden gerçekler

Manchester United'da forma giyen Jesse Lingard’ın sevgilisi, geçtiğimiz hafta hayatının belki de en kötü günlerinden birini yaşadı. Southampton ile oynanan maçta başına geleceklerden habersiz bir şekilde sevgilisinin fotoğrafını beğenen Jena Frumes, bu hareketinden saatler sonra aldatıldığını öğrendi.

04 Ocak 2018, Perşembe 11:35
Manchester United’ın yıldızı Jesse Lingard’ın sevgilisini şoke eden gerçekler
İngiliz futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olması beklenen Manchester United’ın 25 yaşındaki yıldızı Jesse Lingard, özel hayatında oldukça karmaşık bir dönemden geçiyor. Uzun süredir sevgili olduğu Jena Frumes’ı sosyal medyada tanıştığı Leonie Borek ile aldattığı öğrenilen Lingard, sevgilisi tarafından terk edildi. Ancak Jena Frumes’in yaşadıkları, bir kadının yaşayabileceği en ağır aldatma olaylarından biri oldu.



Sevgilisinin kendisini aldattığından bir haber olan Jena Frumes, 30 Aralık 2017 tarihinde oynanan Manchester United-Southampton maçında Lingard’ın televizyondaki görüntüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu masum ve sevgilisine olan ilgilisini gösterdiği hareketin bir saat sonrasında ise aldatıldığını öğrendi. Borek, Lingard’ın fotoğrafının altına ‘Aşk Böceği’ yazınca, yıldız futbolcu gerçekleri anlatmak zorunda kaldı.



Manchester United fanı olduğu öğrenilen Leonie Borek ile sosyal medyada tanıştığı öğrenilen Lingard’ın, 32 yaşındaki kadın ile defalarca birlikte olduğu iddia edildi. Borek, yıldız futbolcu ile 10 Aralık’ta buluştuğunu ve o gece üç kez seviştiklerini açıkladı. Yıldız futbolcu, bu buluşmadan beş gün sonra da sevgilisi Frumes ile doğum gününü kutladı.

İş için ABD’de bulunan Frumes, Lingard’ın 15 Aralık’taki doğum günü için Los Angeles’tan Manchester’a uçtu. Hiçbir şeyden haberi olmayan Frumes, sevgilisini televizyondan seyrederken, öğrendiği bu haber sonrası ayrılık kararı aldı.



Lingard’ın Frumes’i aldattığı Borek, yıldız futbolcunun kendisine uzun süredir seks yapmadığını söylediğini, bu nedenle de bir sevgilisi olduğunu bir an bile düşünmediğini söyledi. Borek, Lingard’ın antrenmanda giydiği bir formayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf akıllara Flumes’in daha önce Lingard’ın Manchester United’da giydiği formasıyla paylaştığı bir fotoğrafı akıllara getirdi. Borek, paylaştığı fotoğrafın altına Lingard için “Aşk faresi” sıfatı kullanarak yazdığı mesaj ise Flumes’i bir kez daha üzdü.



Lingard’ın kendisi ile daha önce de birlikte olmak istediğini ancak yıldız futbolcuyu iki kez reddettiğini açıklayan Borek, “Daha sonra beni antrenman tesislerine götürdü. Bana antrenman formasını hediye etti. Uzun süre peşimi bırakmadı. Ben de en sonunda teklifini kabul ettim” dedi.



 

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