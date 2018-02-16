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Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!

Bu yıl La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Ada basını, İspanyol devinin Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'yı gündemine aldığını yazdı.

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!
Bu yıl La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid, yaz transfer döneminde Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Ada basınından The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Madrid yönetimi, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Pogba için sezon sonunda United'ın kapısını çalacak.
 

"170 MİLYON DOLAR"


Haberde Real'in Fransız orta saha oyuncusu için en az 120 milyon sterlini (170 milyon dolar) gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euro karşılığında Manchester'ın yolunu tutan Pogba, o dönem tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.


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