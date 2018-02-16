Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!

"170 MİLYON DOLAR"

Erdinç Şahin

Bu yıl'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan, yaz transfer döneminde'ın yıldızı'yı transfer etmeye hazırlanıyor.Ada basınından'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göreyönetimi,'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Pogba için sezon sonunda United'ın kapısını çalacak.Haberde Real'in Fransız orta saha oyuncusu için en azgözden çıkarması gerektiği belirtildi.2016 yazında'tankarşılığında Manchester'ın yolunu tutan Pogba, o dönem tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.