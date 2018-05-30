Manchester United’ın ilk transferi Porto’dan

Premier League’de sezonu ikinci sırada bitiren Manchester United, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United, ilk transferini Porto’dan Diogo Dalot ile yapacak.

İngiliz basınında yer alan haberde, Kırmızı Şeytanlar’ın Porto’dan sağ bek Dalot’u kadrosuna katmaya yakında olduğu belirtildi. Manchester United, bu transferi 19 yaşındaki oyuncunun 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirecek.

2012’de Porto altyapısında futbola başlayan Dalot, geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisi ile 33 resmi maçta 4 gol, 8 asistlik bir performans sergilemişti.