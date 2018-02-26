Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!

La Liga
'da bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real Madrid
'in Manchester United
'ın yıldızı Anthony Martial
'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Ada basınından The Sun
gazetesi, Martial'in kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak için United yöneticileriyle görüşeceğini belirtirken RMC Sport
, oyuncunun Real için devrede olduğunu yazdı.
RMC Sport'un haberine göre gelecek yaz hücum hattını büyük oranda değiştirmek isteyen İspanyol devi, Kırmızı Şeytanlar
'ın başarılı sol kanat oyuncusunu gözüne kestirdi.
Bu sezon United formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol, 10 asist
kaydeden Martial'i teknik direktör Zinedine Zidane
'ın da çok istediği öğrenildi.
Erdinç Şahin