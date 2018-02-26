Manchester Unitedlı Anthony Martial'e dev talip!

Erdinç Şahin

'da bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan'in'ın yıldızı'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Ada basınındangazetesi, Martial'in kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak için United yöneticileriyle görüşeceğini belirtirken, oyuncunun Real için devrede olduğunu yazdı.RMC Sport'un haberine göre gelecek yaz hücum hattını büyük oranda değiştirmek isteyen İspanyol devi,'ın başarılı sol kanat oyuncusunu gözüne kestirdi.Bu sezon United formasıyla çıktığıkaydeden Martial'i teknik direktör'ın da çok istediği öğrenildi.