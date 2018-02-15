Mancini'den Galatasaray açıklaması

Erdinç Şahin

'ın eski teknik direktörlerinden, TRT Spor'dan’e konuştu. İtalyan teknik adam Türkiye'de yeniden çalışabileceğini söyledi. Mancini ayrıca Galatasaray'dan neden tazminat almadığı konusuna da açıklık getirdi."Özellikle Türk insanlarının İtalyanlara çok benzediğini düşünüyorum. Türkiye'deyken insanların bana davranışları çok iyiydi, kendimi çok iyi hissediyordum.""Rusya'da Türkiye'de dört sezon önce geçerli olan kural var. Biz son 2-3 yıla göre çok Rus oyuncu değiştirdik. Önemli Rus oyuncuları kaybettik. Şimdi genç ve yetenekli Rus futbolcuları kazanma vakti. Yabancı bence serbest olmalı.""Süper Lig’de şampiyonluk yarışı bence her şeye açık. Galatasaray iyi bir takım. Şansları daha fazla. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir de zirveye yakın. Beşiktaş’tan Medel'i tanıyorum, yakın dostum. Dört takım şampiyonluk mücadelesi verecektir. Gönlüm Galatasaray'dan yana.""Cengiz iyi futbolcu, genç ve gelişime açık. İtalya Ligi'nde oynamak çok kolay değil. Onun hakkında herkes iyi şeyler konuşuyor”"Taraftar beni seviyor; Türkiye Kupası'nı aldık, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde de iyi işler çıkarttık. Lig’de takımı 6.sıradan ikinciliğe taşıdık. Ben de Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil; Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı ile de sorunum olmadı. Galatasaray’da görevim bitmişti. Sayın Başkan Aysal çok beyefendi birisi ve artık çalışmayacağım için de tazminat almak doğru olmazdı.""Neden olmasın? Bir gün olabilir. İhtimaller arasında. Hayatta ne olacağını söylemek güç.""Sanırım Galatasaray taraftarı Arda'ya kızgın. Benim için de Başakşehir’e transferi ilginç geldi ama Arda iyi bir adam, Türkiye'deki iyi futbolculardan biri.""İnanılmazdı... Hala arkadaşlarımla konuşuyoruz. Galatasaray-Juventus maçında inanılmaz bir atmosfer vardı.""Bizim için Dünya Kupası’na katılamayışımız inanılmazdı. Ben İtalya'nın Dünya Kupası'nın dışında kaldığını hiç hatırlamıyorum. Nedenini söylemek zor... Ama artık hep birlikte çalışmak kazım. Çünkü tarihimizde bunlar yok."“Fazla yemiyorum, koşuyorum ve çok çalışıyorum.”"Rusya'nın çok fantastik bir Dünya Kupası organizasyonu düzenleyeceğini düşünüyorum. Stadyum ve şartları çok iyi. Rusya da iyi bir takıma sahip. Kaliteli genç oyuncuları var.”